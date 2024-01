Berlin (ots) -Wann: 17. - 19. Januar 2024Wo: Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 BerlinMit wem: Joachim Rukwied, Bauernpräsident, Deutscher Bauerverband e.V. & Präsident, Forum Moderne Landwirtschaft e.V.Lea Fließ, Geschäftsführerin, Forum Moderne Landwirtschaft e.V.Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,die Landwirtschaft in Deutschland steht seit einigen Wochen wegen den gekürzten Agrarsubventionen und den daraus resultierenden "Bauernprotesten" im Fokus der Medien. Robert Habeck ruft in seinem aktuellen Video auf der Plattform X dazu auf, die Debatte zu nutzen, um über "faire Preise, gute Bezahlung für anspruchsvolle Arbeit, für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz zu diskutieren".Der ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche 2024 bietet ab dem 19. Januar 2024 dafür eine gute Gelegenheit. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Medienvertreter haben hier die Möglichkeit, mit echten Landwirtinnen und Landwirten, Vertretern der Agrarwirtschaft, der Politik und des Lebensmitteleinzelhandels ins Gespräch zu kommen und über die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren.Mit über 35 Partnerorganisationen aus der Agrarbranche, darunter der Deutsche Bauernverband, John Deere, Claas, AGRAVIS aber auch Kaufland/Lidl und Rewe, zeigt das Forum Moderne Landwirtschaft, wie innovativ deutsche Agrarbetriebe heute sind, aber auch vor welchen Herausforderungen sie stehen. Welche direkten Auswirkungen haben die Subventionskürzungen? Was benötigt die moderne Landwirtschaft, um nachhaltig zu wirtschaften? Wie werden hochwertige und bezahlbare Lebensmittel produziert und gleichzeitig Tierwohl und Klimaschutz gefördert? All diese Fragen werden während der Messe beantwortet.Um den ErlebnisBauernhof und die Themen der Partner bereits im Vorfeld der Messe vorzustellen und Interviews mit Experten zu führen, laden wir Sie herzlich zu unseren Presseterminen ein. Foto- und Videoaufnahmen sind ebenfalls möglich. Sie wollen darüber hinaus vorab auf einem Betrieb mit einem unserer Landwirt:innen ein Interview führen? Gerne vermitteln wir Ihnen den entsprechenden Kontakt.Folgende Pressetermine sind im Rahmen des ErlebnisBauernhofes geplant:17. Januar, 9:30 - 09:50 UhrHalle 3.2 Stand 223Thema: Ernährung sichern. Natur schützenGesprächspartner:innen: Joachim Rukwied (Bauernpräsident) & Lea Fließ (Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft)Erfahren Sie mehr über den ErlebnisBauernhof und seine mehr als 35 Partner:innen.18. Januar, 16:00-17:00 UhrMessegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Pressekonferenz-RaumThema: Nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland braucht die TierhaltungGesprächspartner:innen: Dr. Dirk Köckler (Vorstandsvorsitzender, AGRAVIS Raiffeisen Ag), Jörg Migende (Hauptgeschäftsführer, Deutscher Raiffeisenverband), Kerstin Wriedt (Geschäftsführerin, Initiative Milch), Lea Fließ (Geschäftsführerin, Forum Moderne Landwirtschaft e.V.) und Dr. Malte Rubach (Ernährungswissenschaftler), sowie Sebastian Horn (Landwirt aus Nordrhein-Westfalen).Entdecken Sie, wie moderne Tierhaltung zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beiträgt.19. Januar, 10:30-12:00 UhrHalle 3.2 Stand 229 / StudiobühneThema: Verleihung Innovationspreis im Rahmen der Eröffnung des ErlebnisBauernhofsGesprächspartner:innen: Lea Fließ (Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft), Joachim Rukwied (Bauernpräsident), Cem Özdemir (Landwirtschaftsminister), Kai Wegner (Regierender Bürgermeister Berlin), Dr. Mario Tobias (Messe Berlin), Dr. Christian von Boetticher (Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.), sowie die Finalisten des InnovationspreisesSeien Sie dabei, wenn innovative Akteure der Branche für ihre Beiträge zur nachhaltigen Landwirtschaft ausgezeichnet werden.Der ErlebnisBauernhof bietet Ihnen die Möglichkeit, direkte Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze der modernen Landwirtschaft zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, Sie auf diesem informativen und inspirierenden Event begrüßen zu dürfen.Bitte merken Sie sich die Termine vor und melden Sie sich bis zum 16. Januar an.Kontakt für Anmeldungen und Rückfragen:Forum Moderne Landwirtschaft e.V.Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinTel.: 0152 / 33968394E-Mail: presse@moderne-landwirtschaft.deAgentur:Infokontor GmbHIrina OsterTel.: 0221 752 02 33E-Mail: io@infokontor.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell