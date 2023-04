Einladung: Jahrespressekonferenz (hybrid) der Wellpappenindustrie am 18. April 2023 / Massiver Preisdruck für die Branche, drohende Benachteiligung von Wellpappe durch EU-Verordnung

Berlin (ots) -Energiekrise, Inflation und ein stark abgekühltes Konsumklima: Diese Herausforderungen haben 2022 auch bei der Wellpappenindustrie deutliche Spuren hinterlassen. Denn die Branche produziert die mit Abstand wichtigste Transportverpackung in Deutschland und trägt damit täglich zur Belieferung diverser anderer Industrien und des Handels bei. Auch im E-Commerce sind Verpackungen aus Wellpappe führend. Diese maßgebliche Rolle in den Lieferketten lässt die Wellpappenindustrie jedoch auch negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen deutlich spüren.Seit November 2022 ist die Branche zudem mit einem Entwurf der Europäischen Kommission für eine Verpackungsverordnung konfrontiert. Dieser droht Wellpappe künftig unter anderem bei E-Commerce- sowie bei Transportverpackungen für Elektrogroßgeräte erheblich zu benachteiligen.Wie sich die wirtschaftlichen Belastungen 2022 auf die Wellpappenindustrie ausgewirkt haben und aus welchen Gründen die Branche die Benachteiligung von Wellpappe im Entwurf der EU-Kommission für ungerechtfertigt hält, erfahren Sie in der Jahrespressekonferenz des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW). Diese findet im hybriden Format statt amDienstag, den 18. April 2022, 10:30 Uhrim Hotel Steigenberger am KanzleramtElla-Trebe-Straße 5, 10557 BerlinRaum: Salon 10 (1. OG)ODERonline über das Tool Zoom.Um sich zur Veranstaltung anzumelden, senden Sie bitte bis zum 17. April, 17 Uhr eine E-Mail an egidius@vdw-da.de und lassen Sie uns wissen, ob Sie vor Ort im Hotel Steigenberger oder online teilnehmen möchten.Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten im Fall einer Online-Teilnahme per Zoom finden Sie hier (https://www.wellpappen-industrie.de/datenschutz/).Die Anmeldedaten für die Online-Teilnahme werden am Vorabend der Veranstaltung per E-Mail verschickt.Pressekontakt:Verband der Wellpappen-Industrie e. V.Sabine EgidiusPR-/Marketing-ManagerinTel. +49 (0) 30-754388018egidius@vdw-da.deOriginal-Content von: Verband der Wellpappen-Industrie e. V., übermittelt durch news aktuell