Einladung / Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V.

Düsseldorf (ots) -Herzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. ein. Sie findet statt- am Montag, dem 24. Oktober 2022- um 11:00 Uhr- im Parkhotel Gütersloh, Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh.Themen werden vor allem sein:- Wie hat sich der Brot- und Backwarenmarkt entwickelt, insbesondere bei den Filial- und Lieferbäckereien?- Was fordern die Filial- und Lieferbäckereien angesichts der Energiekrise von der Politik?- Wie wirkt sich die Energiekrise auf die Filial- und Lieferbäckereien aus? Was bedeutet sie für Preise und Angebot?- Welche Herausforderungen kommen auf die Branche zu? Und welche Ansätze effizienten Managements bieten sich?Ihre Gesprächspartner sind: die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., Professor Dr. Ulrike Detmers, Hauptgeschäftsführer Armin Juncker und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer. Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein, die Gespräche bei einem Mittagessen fortzusetzen.Pressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Frau Prof. Dr. Ulrike DetmersPräsidentinE-Mail: Ulrike.detmers@mestemacher.deHerrn Armin JunckerHauptgeschäftsführerVogelsanger Weg 11140470 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: Juncker@grossbaecker.de