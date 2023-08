++ Einladung ++ IAA in München: Deutsche Umwelthilfe zieht Zwischenbilanz

Berlin (ots) -Ab kommenden Dienstag, den 5. September findet in München die Internationale Automobilausstellung (IAA) statt - unter dem Titel "IAA Mobility". Doch welche Antworten bietet die IAA tatsächlich auf die "Zukunftsfragen der Mobilität", die sie angeblich diskutieren will? Die Expertinnen und Experten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sind vor Ort unterwegs, beobachten und analysieren die diesjährige IAA.Die Ergebnisse stellen wir Ihnen auf einer digitalen Pressekonferenz vor. Wir geben Ihnen eine Einschätzung, in welche Richtung sich die Modellpolitik der Autokonzerne entwickelt hat und künftig wird und erklären, wie die Mobilität der Zukunft wirklich aussehen muss. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 7. September 2023 um 10.00 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/88578372387Meeting-ID: 885 7837 2387Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer- Agnes Sauter, Leiterin Ökologische MarktüberwachungPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell