Einladung: Bildtermin mit Bundesbauministerin Klara Geywitz am 14.11.2022

Berlin (ots) -Bundesbauministerin, Klara Geywitz, besucht am kommenden Montag die Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen.Knapp 60 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker treten in den Gewerken Beton- und Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur und Zimmerer an und kämpfen um Gold, Silber und Bronze.Zu diesem Bildtermin laden wir Sie herzlich ein, und zwar fürMontag, den 14. November 2022, 9.30 Uhr bis 10.30 UhrIn den Lehrbauhof Berlin, Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft Berlin und Brandenburg gGmbH, Belßstraße 12, 12277 Berlin.Die Bauministerin wird neben ihrem Rundgang über das Wettbewerbsgelände Mitglieder des Nationalteams Deutsches Baugewerbe treffen und zwar:- Maurer Pierre Holze (23) aus Berlin, Deutscher Meister 2018 und Platz 5 bei der EuroSkills 2021 in Graz- Betonbauerin Jule Janson (22) aus Mühlacker (Baden-Württemberg), Deutsche Meisterin 2018- Betonbauer Jonas Hopf (23) aus Probstzella (Thüringen), Deutscher Vize-Meister 2019Diese drei jungen Menschen treten bei der WorldSkills 2022 vom 23. bis 27. November in Salzburg an.Weiterhin vor Ort sind- Zimmerer Philipp Kaiser, Deutscher Meister 2018, Vize-Europameister und Vize-Weltmeister 2022- Zimmermeister Alexander Bruns, Deutscher Vize-Meister 2016, Zimmerer-Europameister 2018 und Zimmerer-Weltmeister 2019Die 71. Deutsche Meisterschaft mit knapp 60 Teilnehmenden, darunter zwei jungen Frauen, aus 16 Bundesländern bietet auch die Möglichkeit, Interviews mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie den Experten zu führen.Bitte geben Sie unter presse@zdb.de Bescheid, ob wir Sie beim Rundgang von Bundesbauministerin Klara Geywitz bei unserer Deutschen Meisterschaft begrüßen dürfen.