Einkaufsbummel im E-Commerce: Top-Aktien, die ich jetzt noch günstig kaufe!

Im E-Commerce Top-Aktien kaufen? Das klingt nach einem cleveren Einkaufsbummel. Bloß, dass smarte Investoren ihr finanzielles Wohlergehen in den Fokus rücken, anstatt das Kaufen von Dingen, die sie gar nicht benötigen (nicht, dass ich irgendwem zu nahetreten möchte).

Wie auch immer: Heute wollen wir einen Blick auf zwei spannende Aktien riskieren, die ich jetzt noch günstig kaufe. Von beiden erhoffe ich mir, dass sie langfristig in das Potenzial hineinwachsen, das ich heute schon in den jeweiligen Unternehmen sehe.

Coupang: Top-Aktie, die ich heute im E-Commerce kaufe!

Der erste Name, bei dem ich langfristig orientiert überzeugt bin, ist Coupang (WKN: A2QQZ2). Dabei handelt es sich um einen südkoreanischen E-Commerce-Akteur, der gleichzeitig den Quick-Commerce abdeckt. Beides relevante Märkte, wobei Südkorea mit einer hohen Adaption und einer sehr urban geprägten Siedlungsstruktur ein interessanter Nährboden ist. Ich erhoffe mir davon, dass sogar der Quick-Commerce aufgrund von engen Lieferketten profitabel sein kann.

Coupang ist dabei, ein großer, führender Akteur zu werden. Viele Bestellungen sind, wenn sie nachts getätigt werden, morgens noch vor dem Aufstehen bei den Verbrauchern. Deshalb geben die insgesamt 18,115 Mio. Kunden inzwischen 294 US-Dollar pro Nase und Quartal auf der Plattform aus. Selbst frische Produkte können über Coupang erworben werden. Das ist ein ziemlich interessanter Mix für langfristig orientierte Investoren.

Derzeit ist Coupang mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 23,6 Mrd. US-Dollar bewertet. Bei einem Jahresumsatz von 20,5 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis lediglich bei knapp über 1,1. Coupang ist zwar noch nicht profitabel, wächst jedoch weiterhin solide. Ich sehe aus vielen Gründen eine Top-Aktie im E-Commerce, die noch viel Potenzial hat. Aber vor allem einen guten, schnellen kundenorientierten Ansatz, auf den ich langfristig orientiert baue.

Etsy: Die günstigere Bewertung nutzen

Im Moment ist vieles in heller Aufregung und auch Etsy (WKN: A14P98) gehört zu den Aktien, die zuletzt gefallen sind. Ja, sogar die Marke von 100 Euro hielt dabei nicht. Berechtigt oder nicht? Ich glaube: Aus einer langfristig orientierten Perspektive verschmäht der Markt diese Top-Aktie im E-Commerce aus keinen gerechtfertigten Gründen.

Sehen wir uns Etsy ein bisschen näher an. Der E-Commerce-Akteur hat im Jahr 2022 die Take-Rate gemessen am Warenvolumen von 5,0 auf 6,5 % erhöht. Das entspricht einer relativen Erhöhung von 30 %, die teilweise heftigen Protest ausgelöst hat. Und im Ergebnis? Kaum zu Nutzerschwund führte.

Etsy ist weiterhin dabei, zu wachsen. Im Geschäftsjahr 2022 wuchs der Umsatz um ca. 10 % im Jahresvergleich auf mehr als 2,5 Mrd. US-Dollar. Damit ist gleichzeitig eine solide kritische Masse erreicht. Zudem ist das Angebot auf Etsy erfrischend anders, was am Hand- und Selfmade-Fokus liegt.

Etsy wird inzwischen wieder mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 13 Mrd. US-Dollar bewertet. Wenn ich an ein Kurs-GMV-Verhältnis von ca. 1 denke, so glaube ich auch hier: Es ist eine Top-Aktie im E-Commerce, die schon heute für ihr Volumen eigentlich zu preiswert erscheint.

Der Artikel Einkaufsbummel im E-Commerce: Top-Aktien, die ich jetzt noch günstig kaufe! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coupang und Etsy. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Coupang und Etsy.

Aktienwelt360 2023