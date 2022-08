Einkaufen in der Rezession: Wie sich die US-Einzelhandelsumsätze auf Giganten wie Walmart und Target auswirken

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Nachdem der Benzinpreisindex im Juli um 7,7 % gesunken ist, haben die Verbraucher ihre Einkaufsgewohnheiten trotz steigender Preise im Einzelhandel und bei Lebensmittelhändlern fortgesetzt. Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie: Nach Angaben des U.S. Census Bureau blieben die Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert bei 682,6 Milliarden Dollar, obwohl sie immer noch… Hier weiterlesen