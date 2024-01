Einhell Germany Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Derzeit wird Einhell Germany als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche werden für jeden Euro Gewinn von Einhell Germany nur 11,33 Euro gezahlt, was 62 Prozent weniger ist. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt momentan 30, was die Unterbewertung des Titels bestätigt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Einhell Germany eine Performance von 15,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 3,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Einhell Germany mit einer Rendite von 8,39 Prozent über dem Durchschnitt von 7,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Titel in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Einhell Germany-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 149,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 163,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +9,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (147,99 EUR) liegt derzeit um +10,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Einhell Germany mit 2,18 % unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter (3,55 %), was einer Differenz von 1,37 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als niedriger bewertet und die Einstufung lautet derzeit "Schlecht".

Einhell Germany kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Einhell Germany jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Einhell Germany-Analyse.

Einhell Germany: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...