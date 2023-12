Einhell Germany Aktie: Das ist erstaunlich

Die Einhell Germany-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,33 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Einhell Germany-Aktie einen Wert von 30,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 34, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Einhell Germany-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Einhell Germany-Aktie beträgt 2,18 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Insgesamt zeigt die Einhell Germany-Aktie also gute fundamentale Kennzahlen, eine neutrale technische Analyse und ein neutrales Anleger-Sentiment. Allerdings wird die Dividendenpolitik als schlecht bewertet.

