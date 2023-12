Einhell Germany Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das deutsche Unternehmen Einhell wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um seine Attraktivität als Investitionsmöglichkeit zu bewerten.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich Einhell Germany mit einem Wert von 11,33 als preisgünstig im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", der Durchschnitt liegt hier bei 29. Damit erhält das Unternehmen eine positive Bewertung aufgrund seines niedrigen KGV.

Aus technischer Sicht wird die Einhell Germany-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 149,09 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 158 EUR lag. Dies entspricht einer Differenz von +5,98 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 146,07 EUR wird mit einem Unterschied von +8,17 Prozent positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Einhell Germany liegt mit 2,18 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,59 %, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde bei Einhell Germany eine positive Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild hat sich aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Einhell Germany aufgrund seiner günstigen fundamentalen Kriterien, positiven charttechnischen Analyse und der positiven Entwicklungen im Sentiment und Buzz eine gute Bewertung.

