Einhell Germany Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Einhell Germany verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,87 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Outperformance von +10,46 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 2,41 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,74 Prozent, wobei Einhell Germany um 7,13 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird Einhell Germany in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Einhell Germany derzeit mit einem Wert von 58,24 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen aktuellen Wert von 11,44 auf, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und Einhell Germany erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Einhell Germany bei 1,78 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,69 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Einhell Germany von den Analysten daher als "Neutral" eingestuft.

