Einhell Germany Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Einhell Germany-Aktie beträgt derzeit 10,71 und liegt damit 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 in der Branche für Haushalts-Gebrauchsgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Einhell Germany aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Einhell Germany-Aktie zeigt einen Wert von 50 für RSI7 und 31,97 für RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,18 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Einhell Germany-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators und gemischte Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und die Dividendenpolitik.

