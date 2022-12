Einhell Germany Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Für die Aktie Einhell Germany stehen per 22.12.2022, 03:36 Uhr 139.6 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Einhell Germany zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Wie Einhell Germany derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,3 liegt Einhell Germany unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 112,5 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Einhell Germany verläuft aktuell bei 153,28 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 139,6 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 139,94 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Einhell Germany-Aktie der aktuellen Differenz von -0,24 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Einhell Germany auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Einhell Germany sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

