Einhell GK Software niiio finance - Was für länger... EKF22 Eindrücke...

Einhell GK Software niiio finance – Hersteller von Geräten für Gartenbesitzer und Heimwerker, führender Anbieter von Softwarelösungen für den Filialbetrieb grosser Einzelhandelsunternehmen und ein – noch – kleines Fintech mit Digitaliserungs-Lösungen für Wealth-und Asset-Management. Passt eigentlich nicht in einen „Artikel“. Aber das verbindende Element ist der mittel-bis langfristige Anlagehorizont, der bei diesen Aktien ein Investment interessant machen könnte. Wieso?

Einhell und GK Software haben über viele Jahre konsequent ihre Marktposition ausgebaut. Und während GK Software bereits in der Gruppe der weltweiten Marktführer angekommen ist, hat Einhell dieses für den deutschen Markt erreicht und entwickelt Ambitionen es in weiteren Märkten zu werden. Bei niiio bestehen die Pläne dazu ebenfalls in einem stark fragmentierten Markt in die Rolle des Marktführers aufzusteigen – und bei dem Fintech hört sich der strategische Ansatz und der geplante Weg dahin „machbar“ an. Und für alle drei Aktien gilt, dass man keine „Kursverdoppler“ in drei Wochen im Depot hat, sondern Werte, die mittel- und langfristig Performance liefern könnten. Sofern die Strategie weiterhin erfolgreich umgesetzt werden kann und …

Einhell GK Software niiio finance – Nächster Schritt von Bayern München geht’s in die Formel 1 – Mercedes Team für weltweite Kamapgne.

Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) konnte mit ihrem „Do-it-yourself-Business“ auf dem EKF22 auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückschauen – mit langer Dividendenhistorie, einer stabilen Aktionärsstruktur (Gründerfamilie hält 93% der Stammaktien) und einem sich in den letzten Jahren beschleunigendem Wachstum. Angetrieben durch das erfolgreiche „Power X-Change“-System, ein offensichtlich technologisch führendes Akkusystem für diverse Do-it-yourself-Geräte.

Der CFO erläuterte die Expansionspläne weltweit. Insbesondere in Vietnam, um die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu reduzieren. Dazu unter Vertriebsgesichtspunkten Übernahmen, Kooperationen und geplante Übernahmen in Südafrika, Kanada, Thailand, Finnland. Dazu befinde man sich in den USA auf der Suche nach einem Vertriebspartner. Aus der mittlerweile starken Marktposition in Deutschland, wo man in den letzten Jahren die Platzhirsche Bosch und Makita auf die Plätze verweisen konnte oder zumindest „auf Augenhöhe“ begegnet. Und nun liegt der Fokus – unterstützt durch die neue Marketingpartnerschaft mit dem Mercedes Formel 1 Team – auf interessanten Märkten weltweit. Aufgrund der primär national erfolgreichen Werbepartnerschaft mit Bayern München und Oliver Kahn setzt man nun auf die internationale Strahlkraft der Formel 1.

Könnte eine entsprechende Fortsetzung der Erfolgsstory liefern. Eine „nicht ganz günstige“ Aktie, die aber mittel- und langfristig durchaus spannend sein kann, Für den Dauerläufer unter den Anlegern einen Blick wert. Weitergehende Informationen liefert die auf der Homepage verfügbare IR-Präsentation, die auch auf dem EKF22 vom CFO verwendet wurde.



Einhell GK Software niiio finance – für Marathonläufer Chart: EINHELL GERMANY AG | Powered by Einhell GK Software niiio finance – für Marathonläufer Chart: EINHELL GERMANY AG | Powered by GOYAX.de

Einhell GK Software niiio finance – für Marathonläufer Chart: GK Software AG | Powered by GOYAX.de