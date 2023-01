Einführung von Wondershare Filmora 12 macht Kreativität einfacher als je zuvor

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Mit großer Begeisterung kündigt Wondershare (https://www.wondershare.com/), das weltweit führende Unternehmen für Kreativitätssoftware, die Einführung von Filmora 12 an, der neuesten Version seiner preisgekrönten Videobearbeitungssoftware. Mit Filmora 12 hebt Wondershare die Videoerstellung auf die nächste Stufe, damit sich kreative Menschen auf neue und aufregende Weise ausdrücken können.Filmora 12 von Wondershare unterstützt kreative Menschen bei der Umsetzung ihrer Visionen mit seinen Videobearbeitungsfunktionen, seinen Spezialeffekten und Übergängen sowie seiner Fähigkeit, Dateien problemlos auf soziale Medien, mobile Geräte oder DVDs zu übertragen. Filmora 12 von Wondershare macht die Videobearbeitung einfacher und professioneller.Filmora 12 von Wondershare bietet eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen, darunter Optionen für die Videobearbeitung und die Zusammenarbeit, ein flexibles Layout von Arbeitsbereichen, 3D-Titel, eine überarbeitete Effektbibliothek sowie neue Tastenkombinationen und lizenzfreie Musik, doch einige Funktionen heben sich besonders stark von den anderen ab:- Maske zeichnen: Mit diesem Stiftwerkzeug können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zeichnen Sie jede beliebige komplexe Form um Objekte, sei es in geraden Linien oder Kurven.- Verbesserte Schlüsselbilder: Schlüsselbilder sind in Filmora 12 für fast alle Parameter in jeder Hinsicht verfügbar. Probieren Sie die erweiterten Schlüsselbilder für Texte, Filter und sogar Farben aus.- Einstellungsebene: Beschleunigen Sie Ihre Bearbeitung mit der Leistung von Einstellungsebenen. Wenden Sie denselben Effekt in einer Sekunde auf mehrere Clips an.- KI-Smart-Cut: Wählen Sie präzise alle unerwünschten Objekte aus Ihrem Video aus und entfernen Sie sie durch intelligentes KI-gestütztes Schneiden. Befreien Sie sich von zeitraubenden Verfahren.- KI-Audio-Stretching: Nutzen Sie die KI-Leistung, um einen Audioclip auf intelligente Weise zu strecken oder zu kürzen, um ihn an die Dauer Ihres Videos anzupassen. Sie müssen nicht mehr selbst das Schneiden und Einfügen erledigen.- KI-Audio-Denoise: Diese KI-gestützte Entrauschfunktion lässt Sie alle Hintergrundgeräusche in Ihren Clips erkennen und reduzieren, z. B. Gespräche, Brummen, Rauschen und Windgeräusche im Hintergrund.Zusätzlich zu diesen neuen Funktionen unterstützt Filmora 12 von Wondershare AV1-Dual-Encoder, die auf den neuen GPUs GeForce RTX 40 von NVIDIA basieren, und ermöglicht Video-Editoren eine verdoppelte Geschwindigkeit beim Videoexport.„In den vergangenen Versionen hat sich Filmora von Wondershare als die intuitivste Videobearbeitungssoftware für kreative Menschen etabliert, die Spaß an der Videografie haben", sagt Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von Wondershare. „Mit Filmora 12 von Wondershare wollten wir diesen Weg fortsetzen und den Kreativen noch mehr Möglichkeiten bieten, indem wir bestimmte Funktionen, die sonst jahrelange Erfahrung und spezielle Kenntnisse erfordern würden, durch KI zugänglicher machen. Mit anderen Worten: Filmora 12 von Wondershare wurde von der Idee inspiriert, fortschrittliche Funktionen zu entwickeln, die die professionelle Arbeit für Sie erledigen, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: etwas Neues zu erschaffen."Filmora von Wondershare hat als eine einfach zu bedienende und trendige Videobearbeitungssoftware Bekanntheit erlangt, die es Kreativen ermöglicht, ihre Geschichten zu erzählen und dabei eine erstaunliche Qualität zu bieten, unabhängig von ihrem Kenntnisstand. Um den kreativen Prozess zu vereinfachen, ermöglicht Filmora 12 von Wondershare den Nutzern, ihre nächsten Videos zu bearbeiten, Spezialeffekte hinzuzufügen, Übergänge zu gestalten und vieles mehr, indem sie die einfache Schnittstelle der Software nutzen. Das Flaggschiff von Wondershare ist mehr als nur ein Video-Editor – diese Software macht die Bearbeitung effizienter und spielerischer als je zuvor.Kompatibilität und PreisFilmora 12 von Wondershare ist kompatibel mit Windows-PC, Mac, Android Phone, iPhone, iPad und Android Tablet. Die Preise beginnen bei 49,99 USD pro Jahr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte wondershare.com und folgen Sie Filmora von Wondershare auf YouTube (https://www.youtube.com/@FilmoraWondershare), Facebook (https://www.facebook.com/filmoravideoeditor/), Twitter (https://twitter.com/Filmora_Editor) und Instagram (https://www.instagram.com/filmora_editor/), um mehr über Filmora 12 von Wondershare zu erfahren.Um sich das Werbevideo für Filmora 12 von Wondershare anzusehen, besuchen Sie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GKVvJAGaLGs).Filmora 12 von Wondershare ist ab sofort erhältlich. Um es kostenlos zu testen, besuchen Sie filmora.wondershare.comInformationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.com/) wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.Medienkontakt:MedienkontaktShearer WangWondershareshearerw@wondershare.comVideo – https://mma.prnewswire.com/media/1973257/Filmora_12_anouncement_05.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973256/MicrosoftTeams_image__17.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-wondershare-filmora-12-macht-kreativitat-einfacher-als-je-zuvor-301713291.htmlOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell