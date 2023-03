Einführung von Senso, der ersten Hybrid-Smartwatch-Kollektion von Pininfarina Hybrid Watches by Globics

Finanztrends Video zu Silber



Hongkong, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -Einführung von Senso, der ersten Smartwatch-Kollektion von Pininfarina Hybrid Watches by Globics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3783656-1&h=1067011232&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fsensowatch&a=Pininfarina+Hybrid+Watches+by+Globics). Senso ist jetzt auf der Website des Unternehmens und auf Amazon erhältlich. Senso wird die hybride Landschaft neu definieren und klassische analoge Uhren mit modernster zeitgenössischer Technologie verbinden, um eine Smartwatch-Kollektion zu schaffen, die es noch nie gegeben hat.„Zeitlose Form trifft auf innovative Funktion – die Senso-Kollektion wird den Maßstab in der Welt der Hybrid-Smartwatches setzen", so Loewe Lee, Hauptgeschäftsführer von Globics Technology. „Als erste Kollektion, die vom berühmten Erbe und der Marke Pininfarina inspiriert ist, werden unsere Hybriduhren zeigen, wie sich fortschrittliche Technologie nahtlos in das klassische Design von Uhren integriert lässt."„Wir sind stolz darauf, durch eine Markenlizenzvereinbarung mit Globics in die Welt der hybriden Smartwatches einzutreten", sagte Fabio Calorio, Head of UX and ID Sales and Global Brand Extension bei Pininfarina. „Globics hat unser Erbe perfekt interpretiert und es mit modernster Technologie kombiniert, um eine schöne und innovative Kollektion von Hybriduhren zu schaffen, die unsere Markenwerte gut repräsentiert."Als erste Kollektion im Rahmen der neuen Lizenzvereinbarung zwischen dem italienischen Designunternehmen Pininfarina und dem Digitaluhren-Pionier Globics Technology verbindet Senso elegantes Design mit modernster Technologie und begeistert mit einer zeitlosen Zifferblatt- und Zeigerästhetik, die fortschrittliche Tools enthüllt, um Ihnen dabei zu helfen, sich in der Welt zurechtzufinden.Die Oberfläche der Senso besteht aus einer Reihe hochwertiger Materialien, die für Langlebigkeit sorgen, darunter ein Gehäuse und eine Lünette aus SUS-316-Edelstahl sowie Saphirkristallglas, und sie ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht (bis zu 5 ATM).Das Innere der Uhr offenbart innovative Technologie und eine Reihe informativer Funktionen, darunter eine leistungsstarke optimierte Lithiumbatterie, die mit einer 60-minütigen Aufladung bis zu einem Monat lang die Vitaldaten aufzeichnet. Eine Reihe hochmoderner Sensoren ermöglicht es Ihnen, jede Facette Ihres Lebens zu verwalten, einschließlich Gesundheit, Wohlbefinden, Schlaf und Training sowie einen intelligenten Assistenten.Gesundheit: Zeichnen Sie Herzfrequenzbereiche und Variabilität (HRV) auf, erstellen Sie Elektrokardiogramme (EKG) und erkennen Sie Atemstörungen anhand des Sauerstoffgehalts (SPO2 und VO2).Wohlbefinden: Überwachen Sie Ihre Gesundheit, um die innere Kraft zu stärken und Stress und Belastungen zu bewältigen, den Menstruationszyklus, um die monatliche Periode vorherzusagen, und das Wohlbefinden, um aktiv und hydriert zu bleiben.Schlaf: Überwachen Sie die Datenpunkte über die gesamte Nacht hindurch, bevor ein genauer Wert von 100 % ermittelt wird, der zur Verbesserung der Schlaftiefe und -effizienz betragen kann.Training: Verfolgen Sie Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch, sowie Aktivitäten zur Unterstützung von Workouts und Dutzenden von Sportmodi, um Ihre Fähigkeiten zu messen und gleichzeitig Ihre Leistung zu steigern.Intelligenter Assistent: Erhalten Sie stille Benachrichtigungen mit schnellen Gesundheitsstatistiken, verwenden Sie einen GPS-Kompass zur Bestimmung des globalen Standorts und nutzen Sie eine Bluetooth-Fernbedienung zur Steuerung von Geräten.Alle Sensoren sind mühelos mit der Pininfarina Hybrid Watches Companion App verbunden, einer von Globics Technology entwickelten Anwendung für Android und iOS, in der die individuellen Daten analysiert und im Laufe der Zeit kalibriert werden, bevor sie personalisierte Empfehlungen liefern.Senso Hybrid ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Slate Gray, Sunburst Rose Gold, Moonlight Silver und Mercury Grey. Jede wird durch ein schwarzes oder braunes Armband aus echtem italienischem Leder ergänzt, das sich nahtlos an Ihren Lebensstil anpasst, sei es bei Arbeit, Freizeit, Fitness, Reisen oder Abenteuer.Tradition und Innovation. Eleganz und Raffinesse. Die Senso-Hybrid-Smartwatch-Kollektion strebt nach Ausgewogenheit in allen Bereichen – analog und digital, Gesundheit und Wellness – und verkörpert Technologie im Dienste der Uhr, wobei sie alle Erwartungen übertrifft, um Ihren Lebensstil zu unterstützen.Für weitere Informationen über die Senso-Kollektion oder zum Kauf besuchen Sie bitte die Senso-Website https://bit.ly/sensowatch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3783656-1&h=1788526651&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fsensowatch&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fsensowatch) oder die entsprechende Amazon-Seite https://amzn.to/3mLhx2T (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3783656-1&h=2815503414&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3mLhx2T&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3mLhx2T)INFORMATIONEN ZU GLOBICS TECHNOLOGYGlobics Technology Limited („Globics") ist ein führendes Unternehmen im Bereich Design und Entwicklung innovativer Wearables – Hybrid- und Smartwatches, die modernes Design und neueste Technologie vereinen, um persönliche Fitness, Wellness, Schlafqualität und Sportfunktionen zu verfolgen und zu analysieren.Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von National Electronics Holdings Limited, einer börsennotierten Investment-Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Hongkong, hat Globics es sich zur Aufgabe gemacht, traditionelles Uhrendesign auf den Markt für vernetzte Uhren zu bringen, und zwar mit Blick auf innovative intelligente Technologien und unter Berücksichtigung des Erbes traditioneller Uhren.Die Ästhetik zeigt ein modernes Designs mit einem ausgeprägten Finish von reiner Handwerkskunst. Jede Uhr ist auf Langlebigkeit ausgelegt, mit hochwertigem Edelstahl und hypoallergenen, atmungsaktiven Materialien und ist in zahlreichen Farben erhältlich, die zu jedem Anlass passen. Weitere Informationen finden Sie unter: globics.com.INFORMATIONEN ZU PININFARINAPininfarina ist ein italienisches Autodesign- und Karosseriebauunternehmen mit Hauptsitz in Italien. Als weltweite Ikone des italienischen Stils ist Pininfarina für seine unvergleichliche Fähigkeit bekannt, zeitlose Schönheit durch seine Werte Eleganz, Reinheit und Innovation zu kreieren. Pininfarina hat mit weltweit führenden Luxusgüterherstellern zusammengearbeitet, von Supersportwagen (Ferrari, Maserati, Alfa Romeo) über Yachten (Princess und Oceanco) bis hin zu Wohn- (Cyrela und Excem Real Estate) und Konsumgütern (Visconti & LVMH)). Mit dem Ziel, Innovation und Technologie zu vermenschlichen, entwirft Pininfarina Designs, die sowohl ästhetisch überzeugend als auch grenzüberschreitend sind und einzigartige Benutzererlebnisse bieten, die physische und digitale Welten miteinander verschmelzen.Kontakt:Kate Komarzeckkomarzec@lambert.com,616-916-4092Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002375/Globics_Technology_SENSO_from_Pininfarina_Hybrid_Watches.jpgVideo – https://mma.prnewswire.com/media/2002387/Globics_Technology_SENSO_Video.mp4Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2031053/Pininfarina_Hybrid_Watch_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-senso-der-ersten-hybrid-smartwatch-kollektion-von-pininfarina-hybrid-watches-by-globics-301769829.htmlOriginal-Content von: Globics Technology Limited, übermittelt durch news aktuell