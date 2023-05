Einfluss von Influencer:innen wächst / Influencer:innen geben bei Kaufentscheidungen den Ton an

Finanztrends Video zu Silber



Hamburg (ots) -- Social-Media-Atlas 2023: Vor allem jüngere Menschen folgen den Kaufempfehlungen auf YouTube, Instagram und anderen Plattformen.Haare, Make-up, Accessoires - was aktuell angesagt ist, lassen sich die Deutschen gern von Influencer:innen auf Social-Media-Kanälen zeigen. Fast ein Viertel aller Nutzer lassen sich dabei von Blogger:innen zum Kauf inspirieren. Insbesondere jüngeren Menschen setzen auf digitale Empfehlungen. Dieses und weitere Ergebnisse zeigt der Social-Media-Atlas 2023 der Kommunikationsagentur PER, für den der Marktforscher Toluna 3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ befragt hat. Neben Mode und Beauty suchen Nutzer:innen zunehmend Informationen zum Bereich Gaming.Besonders jüngere Menschen lassen sich von der Social-Media-Prominenz inspirieren. Das bestätigten 41 Prozent der 16- bis 29-jährigen Befragten. Die Nase vorn hat dabei der Video-Kanal YouTube. Die Protagonist:innen haben mit 37 Prozent den höchsten Einfluss auf die Community. Dieser Wert hat im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zugenommen. Mit zunehmendem Alter nimmt der Einfluss der Influencer:innen allerdings stark ab. Bei den unter 44-Jährigen halten sich immerhin noch 35 Prozent über die sozialen Medien auf dem Laufenden. In der Gruppe der Menschen über 45 Jahren lässt sich nur noch jede:r Fünfte von den Social-Media-Stars beeinflussen. Bei den so genannten Silver Surfern, der Generation 60Plus, sind es dann lediglich noch acht Prozent. Sie informieren sich vor allem über elektronische Geräte.Unternehmen sollten YouTube nicht unterschätzenDr. Roland Heintze, Social-Media-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter von PER: "Die diesjährigen Ergebnisse zeigen, wie der Einfluss von Influencer:innen auf Kaufentscheidungen und die Meinungsbildung wächst. Seit Beginn unserer Umfrage 2011 legen die Zahlen hier deutlich zu. Deshalb kommen unserer Meinung nach Unternehmen auch nicht darum herum, sich über mögliche Kooperationen mit Online-Expert:innen auseinanderzusetzen."Über den Social-Media-AtlasDer Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben.Studiengrundlage: Repräsentative Panel-BefragungFür den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, Mai 2023) wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage wurde im Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie mit allen Ergebnissen kann unter https://www.faktenkontor.de/studien/ gegen eine Schutzgebühr von 490,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Beiträge mit weiteren Zahlen und Erkenntnissen aus dem Social-Media-Atlas finden Sie auch auf www.reputationzweinull.de, dem Blog zu Corporate Social Media und Reputationsmanagement von Dr. Roland Heintze.Über P.E.R. Agency GmbH:PER entwickelt kanalübergreifende Kommunikationslösungen, um signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung seiner Kunden zu werden. Dazu nutzt PER die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Strategie und Kreation sind datengetrieben. PER's Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.com.Pressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: P.E.R. Agency GmbH, übermittelt durch news aktuell