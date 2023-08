Einfachere Mautzahlung in Frankreich

Wien (ots) -- Benutzerfreundliche, zuverlässige und preiswerte Mautzahlung für alle in Europa- Neuer Webshop für ein noch besseres MauterlebnisDie Nutzung des französischen Straßennetzes ist dank der Erweiterung des tolltickets-Netzwerks um Frankreich einfacher als je zuvor.Speziell für deutsche Urlauberinnen und Urlauber, von denen immerhin jede und jeder Zweite per Auto in den Urlaub fahren, ist dies ein wertvolles Angebot, da diese Länder zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Deutschen zählen. Mit dem Kauf einer einzigen Mautbox können Urlauber nun nahtlos das Straßennetz in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal nutzen.Quentin Couret, Managing Director von tolltickets, kommentiert: „Frankreich ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zu unserem Ziel, unseren Kundinnen und Kunden ein großartiges Mobilitätserlebnis zu ermöglichen. Wir glauben daran, eine benutzerfreundliche, zuverlässige und preiswerte Mobilitätslösung für alle in Europa anzubieten.“Mautbox auch für B2B-ÖkosystemDas Mautangebot von tolltickets bedient nicht nur Urlauber, sondern auch Unternehmer, Logistiker und Flottenmanager. Durch den Einsatz modernster kontaktloser Mauttechnologie bietet tolltickets eine umfassende Lösung für professionelle Fuhrparks.Der neue tolltickets WebshopZusätzlich zu den in 15 Ländern verfügbaren Mautdiensten stellt tolltickets seinen brandneuen Webshop (https://www.tolltickets.com/) vor. Diese benutzerfreundliche Plattform dient als umfassende Quelle für alle Informationen rund um Maut und bietet ein schlankes Design und eine vereinfachte Navigation. Mit nur wenigen Klicks können Kunden wichtige Informationen über Mautgebühren abrufen und so ihre Reiseplanung einfacher als je zuvor gestalten. Um den Kundensupport weiter zu verbessern, hat tolltickets auch seine 24/7-Telefon-Hotline erweitert, die rund um die Uhr Hilfe bietet.Mehr Infos (https://www.tolltickets.com/)Pressekontakt:Sandra BijelicHead of Corporate CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaP +43 664 628 1720sandra.bijelic@kapsch.netOriginal-Content von: tolltickets GmbH, übermittelt durch news aktuell