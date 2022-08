Einfach unglaublich: Von dieser Aktie erhält man im Oktober das 59. Jahr in Folge eine höhere Dividende!

Auch wenn viele Investoren sie als langweilig empfinden. Ich gebe unumwunden zu, dass ich ein großer Fan von Dividendenaktien bin. Aber ich denke, mit dieser Ansicht stehe ich bestimmt nicht alleine da. Denn immer mehr Anleger wissen die regelmäßigen Ausschüttungen mittlerweile zu schätzen.

Und warum auch nicht. Gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen, aber zugleich hoher Inflation können einem die Dividendenzahlungen natürlich ein wenig unter die Arme greifen. Aber auch ganz generell nutzen viele die Gewinnbeteiligungen, um sich damit einen zusätzlichen Geldstrom aufzubauen.

Dies klappt natürlich umso besser, wenn man dabei auf Unternehmen setzt, die ihre Dividende auch noch konstant Jahr für Jahr ein wenig anheben. Mit der Aktie von Illinois Tool Works (WKN: 861219), kurz ITW, soll es im heutigen Artikel um genau solch eine Firma gehen.

Wer ist ITW?

Bei ITW handelt es sich um einen amerikanischen Mischkonzern mit Sitz in Glenview (Illinois). Das Unternehmen wurde bereits 1912 gegründet und ist mit seinen mehr als 45.000 Mitarbeitern weltweit in 52 Ländern aktiv.

Das Portfolio von ITW ist vielfältig und seine Produkte kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Unter anderem werden Geschirrspüler, Backöfen und Kühlschränke für Restaurants und Hotels hergestellt. Aber auch seine Automobilkomponenten sind in Fahrzeugen auf der ganzen Welt anzutreffen.

Kommen wir zur Dividende

Bei den Investoren ist ITW für seine solide Dividendenpolitik sehr beliebt. Hier ist hervorzuheben, dass man die Aktionäre schon seit dem Jahr 1933 regelmäßig am Gewinn der Firma beteiligt. Und seit 1964 wird die Ausschüttung nun schon ununterbrochen jedes Jahr ein wenig erhöht.

Erst am 05.08.2022 wurde die nächste und damit 59. Anhebung in Folge bekannt gegeben. Und somit erhalten die Anleger Mitte Oktober mit 1,31 US-Dollar je Aktie eine um 7,4 % höhere Quartalsdividende als noch im Juli. Auf ein Jahr hochgerechnet wird ab jetzt also eine Gewinnbeteiligung von 5,24 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet.

Vor zehn Jahren sahen wir an dieser Stelle allerdings noch den Wert von 1,52 US-Dollar je Aktie. Für diesen Zeitraum ist also eine Steigerung der Dividende von insgesamt 245 % zu beobachten. Was immerhin einer durchschnittlichen Anhebung von 13,17 % pro Jahr entspricht.

Und die Aktie?

Eine interessante Frage ist natürlich, ob auch die Kursentwicklung der Aktie von ITW mit der Entwicklung der Dividende mithalten konnte? Dies kann man durchaus mit ja antworten. Denn mit 213,45 US-Dollar (10.08.2022) notieren die Papiere aktuell 272 % höher als zehn Jahre zuvor.

Die Bewertung der ITW-Aktie liegt derzeit bei einem moderaten KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20. Und wie sieht es bei der Dividendenrendite aus? Hier können wir aktuell einen Wert von 2,46 % ermitteln. Weiterhin sollte man wissen, dass der Mischkonzern aus Glenview für das Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn rechnet.

Ich denke also, dass im nächsten Jahr auch der 60. Dividendenanhebung kaum etwas im Wege stehen sollte. Wer noch eine solide Dividendenaktie für sein international ausgerichtetes Portfolio sucht, könnte mit den Papieren von ITW also eventuell gerade fündig geworden sein.

Der Artikel Einfach unglaublich: Von dieser Aktie erhält man im Oktober das 59. Jahr in Folge eine höhere Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022