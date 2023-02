Einen seit Jahren unterschätzten Technologiegiganten gibt es nach wie vor zum Schnäppchenpreis. Welcher das wohl sein mag? Um es kurz zu machen: Booking Holdings (WKN: A2JEXP).

Dabei handelt es sich nicht nur um eines der führenden Online-Reisebüros. Booking bietet auch eine breite Palette an reisebezogenen Dienstleistungen wie Hotelreservierungen, Autovermietungen, Flugreservierungen, Kombinationsreisen, maßgeschneiderte Reisen und Kreuzfahrten an. Nicht zu vergessen: Open Table – ein Online-Reservierungsportal für Dining.

Die Booking-Aktie, früher Priceline Group, gibt es schon seit einer gefühlten Ewigkeit zum Discountpreis. Ein spezielles Risiko liegt im Geschäftsmodell, denn der Reisemarkt ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt.

Nur Unternehmen mit Netzwerkeffekten, wie sie von Booking Holdings, Expedia (WKN: A1JRLJ) oder auch Airbnb (WKN: A2QG35) erreicht wurden, haben Chancen auf eine gute Profitabilitätssituation. Der Zustand gilt jedoch nur für den Moment, denn jederzeit könnte ein neuer Wettbewerber die Lage anders aussehen lassen.

Vor allem belastet die Abhängigkeit von Online-Suchmaschinen wie Google, die erforderlich sind, um neue Kunden zu gewinnen. Änderungen in den Algorithmen dieser Suchmaschinen können den Traffic und somit die Einnahmen des Unternehmens beeinträchtigen.

Lasst uns einmal mehr über dieses Unternehmen erfahren und herausfinden, warum es eine interessante Investition sein könnte – oder auch nicht.

Marktführer unter den Buchungsportalen

Booking ist die Nummer 1 unter den Buchungsportalen. Das Unternehmen hat einen unglaublichen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil – einen sogenannten Moat – und ist ein perfektes Beispiel für ein Unternehmen mit einem „Netzwerkeffekt“.

Wie LinkedIn für Karriere-Suchende oder Wikipedia für Informations-Suchende ist Booking der Ort zum Buchen von Hotelunterkünften – aufgrund seines weltweit größten verfügbaren Inventars natürlich.

Pandemie sorgte für Wachstumsdelle beim Technologiegiganten

Berücksichtigt man, dass es eine sehr klare Verzerrung durch die Pandemie gab (die Jahre 2020/21 verzerren den langfristigen Trend ein wenig), so sieht die langfristige operative Performance durchaus überzeugend aus.

Schauen wir uns die finanzielle Seite für den Zeitraum 2006–2022 an, obwohl die Ergebnisse für 2022 noch nicht veröffentlicht wurden.

So konnten sich die Umsätze im genannten Zeitraum fast versechzehnfachen – von 1,1 auf 16 Mrd. US-Dollar (TTM). Darüber hinaus werden mittlerweile hohe freie Cashflows erzielt, was sich positiv auf die Bilanzsituation auswirkt und Spielräume für Wachstum gibt.

Hohe Profitabilität erreicht

Auch fällt auf, dass die Rentabilität mit einer Nettomarge von bis zu 30 % oder mehr außergewöhnlich hoch ausfallen kann. Das große Ertragspotenzial scheint somit bereits ausgereizt zu sein, was allzu hohe Bewertungsniveaus nicht mehr zulassen sollte – sofern das Wachstum nicht übermäßig hoch ausfällt.

Mit einem erwarteten KGV von 20,4 (Stand: 6.2.23, Morningstar) muss der Technologiegigant angesichts des noch vorhandenen Wachstumspotenzial damit nicht teuer sein. Tendenziell lässt er sich den Schnäppchen-Bewertungen von Alphabet oder Meta Platforms einordnen.

Das zuletzt im dritten Quartal 2022 abgelieferte Wachstum von 29 % bestätigt, dass noch einiges mehr möglich ist. Upselling dürfte hier ein Thema sein. Also immer mehr Produkte und Services an die bestehende Kundschaft anbinden. So kann das noch sehr auf Reisebuchungen spezialisierte Unternehmen stärker diversifiziert und schwankungsunanfälliger werden.

Das größte Problem dürfte jedoch die Abhängigkeit vom Google-Algorithmus sein. Auch zeigt sich, dass ein Neueinsteiger wie Airbnb relativ schnell zur Bedrohung werden könnte. Die niedrige Bewertung dürfte dabei genau solche Risiken widerspiegeln.

Der Artikel Einen seit Jahren unterschätzten Technologiegiganten gibt es nach wie vor zum Schnäppchenpreis! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Frank Seehawer besitzt Aktien von Airbnb und Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Airbnb, Alphabet und Meta Platforms.

Aktienwelt360 2023