Eine der sichersten Dividendenaktien mit fast 3 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Eine der momentan sichersten Dividendenaktien mit fast 3 % Dividendenrendite? Ganz ehrlich: Wenn ich mich im Moment entscheiden müsste, so fiele meine Wahl auf die Aktie von General Mills (WKN: 853862).

Derzeit besitzt der US-amerikanische Lebensmittelkonzern rund 2,9 % Dividendenrendite. Das kommt wohl näherungsweise an diese Zielvorstellung heran. Entscheidend ist jedoch, dass der Konzern selbst defensive Klasse, Pricing Power und ein moderates Ausschüttungsverhältnis besitzt. Schauen wir uns das etwas näher an.

General Mills: Sichere Dividendenaktie mit 3 %!

Schauen wir uns das Ganze einmal etwas näher an: General Mills besitzt eben nicht nur 2,9 % und somit fast 3 % Dividendenrendite. Nein, sondern das Ausschüttungsverhältnis ist wirklich moderat. Gemessen an einer Quartalsdividende in Höhe von 0,54 US-Dollar und einem zuletzt ausgewiesenen Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 US-Dollar liegt der Wert sogar bei unter 50 %. Auf verwässerter Basis erhalten wir sogar 1,35 US-Dollar je Aktie und damit ein Ausschüttungsverhältnis von gerade einmal 40 %. Das ist wirklich moderat und für mich alleine deshalb eine der sichersten Dividendenaktien.

Aber es geht noch weiter. Im Endeffekt erkennen wir einen defensiven Lebensmittelkonzern mit ca. 100 starken Marken. Insbesondere im Cornflakes-Segment und in den USA ist der Konzern sehr stark. Das verleiht gleichzeitig auch eine solide Pricing Power. Zuletzt wuchs der Umsatz konzernübergreifend alleine aufgrund der Pricing Power um 17 % im Jahresvergleich. Das zeigt, dass die Dividende ebenfalls sehr nachhaltig ist.

Entscheidend ist jedoch, das General Mills auch natürliche Wachstumsmärkte besitzt. Tiernahrung ist so ein Bereich. Im letzten Quartal wuchsen hier die Erlöse um insgesamt 19 %. Auch das ist ein starkes Segment, das übrigens auch mit überproportionaler Pricing Power überzeugt. Rundum ein gesunder, defensiver, dividendenstarker Mix, der sehr nachhaltig ist.

Zu den sichersten Dividendenaktien gehört General Mills auch, weil das Management inzwischen über 35 Jahre konsequent eine konstante Dividende an die Investoren auszahlt. Auch das ist eine starke Basis.

Die Summe der Einzelteile

Eine der sichersten Dividendenaktien ist General Mills, weil die Summe der Einzelteile derartig stark ist. Foolishe Investoren sehen ein nachhaltiges, eher niedriges Ausschüttungsverhältnis, defensive Klasse, Pricing Power und eine starke, beständige Historie. Das ist ein Mix, den wir im Moment im Bereich der Qualitätsaktien sehr, sehr selten sehen.

Foolishe Investoren müssen eines überlegen: Reicht das mit 2,9 % Dividendenrendite aus, um auch jetzt noch attraktiv zu sein? Das ist eine Frage, die im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden muss.

Der Artikel Eine der sichersten Dividendenaktien mit fast 3 % Dividendenrendite ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022