Eine Valour Inc. Premiere: Partnerschaft mit dem deutschen Broker justTRADE zur Einführung von Valour-Kryptoprodukten und ETPs für Privatkunden und institutionelle Kunden

Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour und justTRADE haben eine Marketingkooperation vereinbart, die Valour als Anbieter von Kryptoprodukten für justTRADE-Kunden in Deutschland einführt- justTRADE betreibt die Online-Brokerage-Plattform „justtrade.com", über die das Unternehmen seinen institutionellen und privaten Kunden Brokerage-Dienstleistungen anbietet.Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute eine Partnerschaft mit der deutschen Online-Brokerage-Plattform justTRADE bekannt. Durch die Partnerschaft wird Valour bis Ende des Jahres als Anbieter von physisch besicherten Krypto-ETPs für das Sparplanprogramm des Online-Brokers erhalten bleiben. Valour wird auch seine gesamte Palette an Krypto-ETPs wie Bitcoin, Ethereum und andere wie Enjin und Uniswap sofort anbieten.Derzeit bietet justTRADE seinen Kunden innovative Produkte und Dienstleistungen an, damit sie ihre Bank- und Wertpapierhandelsgeschäfte einfach und bequem abwickeln können. Die Partnerschaft stellt eine Premiere für justTRADE-Anleger dar, die sich dafür entscheiden, ihre Bankkonten um digitale Vermögenswerte zu ergänzen, da Valour ausschließlich für Bitcoin und Ethereum keine Verwaltungsgebühren erhebt.„Wir freuen uns sehr, dass wir deutschen Kunden, die ihr Portfolio um Krypto-Wertpapiere erweitern möchten, mit justTRADE, unserem ersten Partner in der DACH-Region, eine attraktive Möglichkeit dazu bieten können", erklärt Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. „Diese Partnerschaft bietet Anlegern eine zusätzliche Möglichkeit, auf transparente und sichere Weise Zugang zu Valour-Produkten zu erhalten - ein weiterer Meilenstein bei der Erweiterung unserer globalen Roadmap."„Für ein hervorragendes Kundenerlebnis können Anleger nun Kryptoprodukte von Valour handeln, die den Bedürfnissen unserer anspruchsvollen Kunden entsprechen und eine Marktteilnahme zu niedrigsten Kosten gewährleisten - insbesondere bei den meistgehandelten Kryptos Bitcoin und Ethereum", so Michael B. Busshaus, Geschäftsführer und Mitgründer von justTRADE. Gemeinsam mit unserem Partner Valour ist es justTRADE gelungen, Investitionen in Bitcoin und Ethereum kostenlos anzubieten, d. h. null Ordergebühren sowie null Verwaltungsgebühren - ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, das unsere Kunden schon lange herbeigesehnt haben - lediglich die marktüblichen Spreads der Börse müssen bezahlt werden."Weitere Informationen über Valour und justTRADE finden Sie unterhttps://valour.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621865-1&h=2022500528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621865-1%26h%3D3829077563%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F&a=https%3A%2F%2Fvalour.com%2F) undhttps://www.justtrade.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621865-1&h=849868234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621865-1%26h%3D2954833331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.justtrade.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.justtrade.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.justtrade.com%2F)Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621865-1&h=971103223&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621865-1%26h%3D3613089402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com)Informationen zu justTRADEjustTRADE ist ein in Frankfurt ansässiger Online-Broker, der Händlern den Handel von Wertpapieren und Kryptowährungen für 0 € Orderprovision (zuzüglich marktüblicher Spreads) und von einem einzigen Depot aus anbietet. Mehr als 500.000 Wertpapiere - Aktien, ETFs, ETCs, wikifolios, Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte - können nun über iOS und Android oder über den Desktop-Browser gehandelt werden, sowohl börslich über drei Börsen (LS Exchange, Quotrix und Tradegate Exchange) als auch außerbörslich über fünf Handelspartner (Citi, Société Générale, L&S, UBS und Vontobel). Rund 1.500 ETFs, ETCs und ETPs von zwölf Anbietern ergänzen das Angebot. Mit der Möglichkeit, auch 21 native Kryptowährungen aus demselben Depot wie alle Wertpapiere zu handeln, bietet justTRADE seinen Kunden ein in Deutschland bisher einmaliges Angebot. Darüber hinaus sind insgesamt rund 200 Wertpapiere für Sparpläne zugelassen https://www.justtrade.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621865-1&h=849868234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621865-1%26h%3D2954833331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.justtrade.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.justtrade.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.justtrade.com%2F)Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über Partnerschaftsabkommen und Partnerschaft, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, die Investorennachfrage nach gemeinsamen Produkten, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Valour und justTRADE wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich in Bezug auf alle Informationen, die die andere Partei betreffen, vollständig auf die anderen Parteien verlassen. Valour hat die von justTRADE zur Verfügung gestellten Informationen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1878666/Valour__Inc__A_Valour_Inc__first__Partnership_with_German_broker.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3621865-1&h=257470544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3621865-1%26h%3D1381053539%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1878666%252FValour__Inc__A_Valour_Inc__first__Partnership_with_German_broker.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1878666%252FValour__Inc__A_Valour_Inc__first__Partnership_with_German_broker.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1878666%2FValour__Inc__A_Valour_Inc__first__Partnership_with_German_broker.jpg)Bitte kontaktieren Sie: Investor Relations: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Public Relations: Wachsman PR, defitech@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell