Seit Ende 2021 fallen die Börsen weltweit mehr als sie steigen. Kurzfristig scheint keine große Besserung in Aussicht. Denn im Moment befinden wir uns in einer schwierigen Marktphase, die Investoren viel Volatilität beschert. Das jüngste Debakel rund um die SVB Financial Group legte glasklar offen, wie angespannt die Situation bei vielen Anlegern derzeit noch ist.

Umso wichtiger ist es, als Privatanleger sein Depot möglichst krisenfest zu gestalten. Dafür eignen sich am besten Aktien, die unabhängig von der Börsenstimmung Widerstandsfähigkeit und eine gewisse Form von Sicherheit mit sich bringen. Eine Top-Aktie für jede Marktphase ist meiner Meinung nach die von Costco Wholesale (WKN: 888351).

Warum das meiner Meinung nach so ist, erfährst du, wenn du weiterliest.

Ein langweiliges, aber smartes Geschäftsmodell

Oft sind die krisenfestesten Unternehmen diejenigen, die ein robustes Geschäftsmodell aufweisen. Viele Investoren machen ironischerweise häufig einen Bogen um solche Unternehmen, da die Unternehmungen schlichtweg langweilig erscheinen. Costco Wholesale ist beispielsweise im Einzelhandel tätig und wirft in seinen Geschäftsberichten nicht mit cool klingenden „Buzzwords“ um sich. Schon klar, dass da vor allem viele junge und vor allem wachstumsorientierte Investoren kein Interesse zeigen.

In meinen Augen kann das jedoch ein Fehler sein, da eine Top-Aktie wie Costco Wholesale in volatilen Marktphasen für die nötige Konstanz im Depot sorgt. Investmentlegende und bester Freund von Warren Buffett, Charlie Munger, verliebte sich schon vor geraumer Zeit in Costco Wholesale und sein langweiliges, aber smartes Geschäftsmodell. Doch was ist so besonders an dem Geschäftsmodell?

Nun, Costco lebt nicht wie andere gängige Einzelhändler von den Margen, die es durch den Verkauf von Produkten umsetzt. Stattdessen gibt Costco als Großhändler seine Produkte ungefähr zum Selbstkostenpreis an seine Kunden weiter. An dieser Stelle verzichtet Costco auf viel Geld und macht seinen Kunden dadurch eine große Freude.

Um als Kunde jedoch in den Genuss der stark reduzierten Ware von Costco zu kommen, muss man ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Unternehmen abschließen. Ein aus meiner Sicht geniales Geschäftsmodell, denn Costco vereinnahmt so planbare und vor allem lukrative Mitgliedsbeiträge, während es seine Kunden langfristig an sich bindet.

Die Top-Aktie Costco Wholesale hat auch Wachstumsperspektiven

Das Schöne an diesem Modell in einer wirtschaftlich schwierigen Phase: Kunden brauchen weiterhin Güter aus dem Einzelhandel. Und sie wissen die vergünstigten Preise von Costco Wholesale zu schätzen, das heißt, sie verlängern ihre Mitgliedschaft und bleiben dem Unternehmen als treue Kunden erhalten.

Obwohl Costco ein so stabiles und lukratives Geschäft betreibt, wächst das Unternehmen schneller, als man denken würde. Der Umsatz stieg beispielsweise zwischen den Geschäftsjahren 2021 und 2022 um circa 15 %. So langweilig ist Costco also gar nicht!

Jedenfalls verfolgt das Management von Costco eine ziemlich pragmatische Wachstumsstrategie. Sie eröffnen neue Geschäfte in einem recht langsamen Tempo. Sprich, es kommen pro Jahr lediglich Filialen im niedrigen zweistelligen Bereich neu dazu. Dadurch hält man die Kosten für Neueröffnungen in Grenzen und streckt das eigene Wachstum auf einen längeren Zeitraum. Und jedes neue Geschäft generiert recht schnell Milliarden an US-Dollar Handelsumsatz, wodurch Costco wirklich nicht viele Geschäfte braucht, um von Jahr zu Jahr zu wachsen.

Costco Wholesale: Eine Top-Aktie für jede Marktphase

Wir können also festhalten, dass Costco Wholesale ein sehr stabiles Geschäftsmodell hat. Das macht das Unternehmen zu einer Top-Aktie für jede Marktphase. Im Übrigen könnte Costco vor allem demnächst einen genaueren Blick wert sein.

Denn wie bereits erläutert, generiert das Unternehmen seinen wahren Gewinn mit den Mitgliedsbeiträgen, nicht mit seinen Handelsumsätzen. Die letzte Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ist schon eine Weile her, weshalb eine baldige Erhöhung sehr wahrscheinlich scheint. Es ist anzunehmen, dass die Preissteigerung sich im Rahmen halten wird. Womöglich muss jedes Mitglied nur rund 5 US-Dollar mehr im Jahr berappen. Bei über 65 Mio. zahlenden Mitgliedern kann das aber durchaus einen positiven Einfluss auf die Finanzen von Costco Wholesale haben.

Das Management erwähnte in diesem Zusammenhang, dass es Mehreinnahmen dazu nutzen möchte, um das Kundenerlebnis zu verbessern, sodass die Kunden noch loyaler werden. Eine solche Aussage ist wie Musik in meinen Ohren, da hier offensichtlich ein langfristiger Ansatz durch das Management verfolgt wird.

Alles in allem ist Costco Wholesale also aus mehreren Perspektiven für meinen Geschmack eine Top-Aktie für jede Marktphase.

