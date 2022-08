Eine Technologie-Aktie aus Österreich, die ich nochmals kaufen werde!

Aktien aus Österreich zählen nicht gerade zu den Favoriten am Kapitalmarkt. Diese Aussage wird durch die Entwicklung des österreichischen Leitindex ATX verdeutlicht. So beträgt die Rendite auf Sicht von fünf Jahren nur -6,95 % (Stand: 23.08.2022, maßgeblich für alle Kennzahlen).

Erfolgreiche Indizes wie der Nasdaq-100 konnten in diesem Zeitraum einen satten Kursgewinn in Höhe von 120,65 % einfahren. Doch der Schein trügt. Denn während viele ATX-Unternehmen im Bankensektor zu finden sind oder ein Näheverhältnis zu Russland haben, gibt es Unternehmen, die zweifelsohne kaufenswert sind. Und das Beste daran ist, dass diese meist zu einem Schnäppchenpreis zu haben sind. Denn wer kauft schon Aktien aus Österreich?

Der führende Leiterplattenhersteller im Detail

Die Aktie von AT&S (WKN: 922230) zählt für mich definitiv zu den kaufenswerten Aktien aus Österreich. Denn der europäische Marktführer für die Herstellung von Leiterplatten kann ein attraktives Chance-Risiko-Profil vorweisen.

Das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant für Unternehmen aus der Medizintechnik, Automobilindustrie sowie Mobilfunk- und Elektronikbranche. Die Wahrscheinlichkeit, dass man heute bereits einen Bauteil von AT&S in Händen gehalten hat, ist groß. Denn die Produkte werden unter anderem in Handys, Tablets, Notebooks, Spielekonsolen und PCs eingebaut.

Wenngleich es lobenswert ist, dass es auch Produktionsstandorte in Österreich gibt, findet ein großer Teil der Produktion bereits in China, Südkorea und Indien statt. Für Aktionär ist dies ohne Frage ein wünschenswertes Unterfangen, denn die Produktionskosten in Asien werden vermutlich deutlich niedriger als in Europa ausfallen.

Bewertung

Angesichts der hohen Wachstumsraten sowie niedrigen Bewertung zählt AT&S für mich zum Kreis möglicher Kursverdoppler in den nächsten 1–2 Jahren. Denn während der Umsatz im Jahr 2021/22 bei 1,59 Mrd. Euro lag, erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits Erlöse in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in Höhe von 21,8 % in den nächsten vier Jahren. Dass die Prognosen des Managements sogar konservativ angesetzt sein könnten, legen die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022/23 nahe. Denn im ersten Quartal stiegen die Umsatzerlöse um 58 % im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 503 Mio. Euro an.

Doch der beste Teil kommt noch. Das Unternehmen arbeitet profitabel und erwartet eine steigende operative Marge. Demgemäß könnte das Ergebnis sogar überproportional zu den Umsatzerlösen ansteigen. Angesichts des erwarteten KGVs (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,85 für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen aus meiner Sicht klar unterbewertet.

Ausblick

Wer behauptet, dass es an der Börse keine fairen Chancen gibt, der irrt. Dies beweist die Aktie von AT&S klar. Wenngleich das Geschäftsmodell nicht frei von konjunkturellen Risiken ist, stehen die Chancen für deutlich steigende Kurse gut. Denn die Kombination aus einer günstigen Bewertung und steigenden Umsatzerlösen klingt in meinen Ohren äußerst interessant.

Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, dass sich der Bewertungsabschlag über Nacht zur Gänze auflöst. Somit eignet sich die Aktie vor allem für Anleger, die einen langen Atem haben und langfristig von steigenden Gewinnen bzw. Dividenden profitieren möchten.

Der Artikel Eine Technologie-Aktie aus Österreich, die ich nochmals kaufen werde! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Michael besitzt Aktien von AT&S. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022