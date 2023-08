"Eine Revolution mit großartigen Potenzialen": Der GOLDENE COMPUTER 2023 von COMPUTER BILD in Berlin verliehen / Fokusthema: Künstliche Intelligenz / Deutschland Ticket für New Mobility ausgezeichnet

Finanztrends Video zu BMW Vz



Berlin (ots) -Er ist ein traditionelles Highlight im Vorfeld der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin: DER GOLDENE COMPUTER. Zum 26. Mal zeichnete am Dienstagabend, 29. August 2023, COMPUTER BILD, Deutschlands wichtigster Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung, die Gewinner aus. In 13 Kategorien von Smartphone bis TV hatten mehr als 50.000 Leserinnen und Leser über die Produkte und Innovationen des Jahres entschieden. Rund 120 Top-Gäste aus der IT- und Unterhaltungselektronik-Branche waren im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin bei der Award-Show dabei, durch die Moderatorin Barbara Schöneberger unterhaltsam mit viel Charme und Witz führte.DER GOLDENE COMPUTER stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz. Daniela Kluckert MdB (FDP), Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, betonte dabei insbesondere die Herausforderungen des Gesetzgebers: "Eine sich schnell entwickelnde Technologie wie Künstliche Intelligenz in den starren Rahmen eines Gesetzes zu zwängen, ist nicht der beste Weg, um Europas mangelnde Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Schlanke, praxistaugliche Regeln, die eine vertrauensvolle Nutzung ermöglichen, ohne Innovationen zu blockieren - dafür setzen wir uns im Bundesministerium für Digitales und Verkehr ein.", so Kluckert.Einen praktischen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten von KI erhielten Gäste und Preisträger bei der Verleihung. Den Einsatz von KI im Haushalt demonstrierte die Redaktion anhand des Saug- und Wischroboters ecovacs deebot x2 omni, der KI zur Raumerkennung nutzt. Die Face Recognition Technologie des Genesis GV60 ermöglicht das Öffnen des Elektro-SUV ohne Schlüssel. Der Kopfhörer OpenFit von Shokz mit seiner mit KI-operierenden Geräuschunterdrückung war der Redaktion als Highlight den Innovations-Award wert.COMPUTER BILD Chefredakteur Dirk General-Kuchel: "Für viele Menschen ist KI noch abstrakt, dabei steckt viel von dieser Technik schon längst in den Produkten unseres Alltags. Das ist nichts anderes als eine Revolution - mit großartigen Potenzialen, aber auch mit heute noch schwer einschätzbaren Risiken, die wir mit COMPUTER BILD genau beobachten."Deutschland-Ticket erhält den GOLDENEN COMPUTER in der Kategorie New MobilityDass den Leserinnen und Lesern von COMPUTER BILD auch Umweltaspekte wichtig sind, zeigte das Deutschland-Ticket, das in der Kategorie "New Mobility" mehr als doppelt so viele Stimmen erhielt wie die Automarken BMW und Volkswagen. Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz und Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, sagte in seiner Videobotschaft, "er hoffe und erwarte, dass dieses überwältigende Votum der Menschen die professionellen Akteure bei den Verkehrsunternehmen und Verbänden, in Verwaltung und Politik ermutige, dieses wegweisende und bahnbrechende Projekt auch in Zukunft fortzuführen".Die Gewinner des 26. GOLDENEN COMPUTER im Überblick- Security: Avira Secure Browser- TV: Samsung S95C- Smartphone: Samsung S23 Ultra- Smarthome: Fritz!Smart Gateway- New Mobility: Deutschland-Ticket- Computer: Samsung Galaxy Book3 Ultra- Computer-Zubehör: Epson EcoTank ET-8500- Software, Apps & Services: Buhl WISO Steuer 2023- Sound: Sennheiser Momentum 4 Wireless- Foto: Canon EOS R50- Finanzen & Fintech: buhl:Berater- New Energy: GreenAkku Matilda- Entertainment: MagentaTV- Innovationspreis (Preis der Chefredaktion): Shokz OpenFitPressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-Gruppe, Stellvertretender Unternehmenssprecherchristian.senft@axelspringer.de+49 30 2591 77610Original-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell