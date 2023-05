Eine Revolution in der betrieblichen Weiterbildung für den Mittelstand

Berlin (ots) -Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW gibt in Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland den Start des Business Campus Digital (BCD) bekannt. Die innovative digitale Bildungsplattform wurde im Rahmen des Zukunftstages Mittelstand ins Leben gerufen und zielt darauf ab, den Mittelstand bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Microsoft Deutschland engagiert sich als Launchpartner. Der BCD ist speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), deren Mitarbeiter und Menschen, die sich persönlich weiterbilden möchten, entwickelt worden, um die Digitalisierung der betrieblichen Weiterbildung zu revolutionieren, die Attraktivität von KMU als Arbeitgeber zu steigern und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Ein zentrales Angebot zum Start des BCD ist ein von Microsoft entwickelter Basiskurs zu Open AI und KI im Mittelstand sowie Hybrid Work Manager. Das Training "OPEN AI/KI für den Mittelstand" von Microsoft bietet wertvolle Module, die einen niederschwelligen Einstieg in das Thema künstliche Intelligenz ermöglichen. Der Hybrid Work Manager ist künftig der Experte in Ihrem Unternehmen für alle Themen und Fragen rund um die ortsunabhängige Arbeit und den Faktor Arbeitgeberattraktivität, der daraus für Sie resultiert."Der Business Campus Digital ist die ideale Plattform für den Mittelstand, die auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformation eingeht", sagt Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. Aus Jergers Sicht bedient der digitale Business Campus die drei aktuell wichtigsten Megatrends: die Digitalisierung, den Fachkräftemangel und das lebenslange Lernen.Der digitale Business Campus bietet Unternehmen eine breite Palette von Lösungen, die darauf ausgerichtet sind, Mitarbeitende zu qualifizieren und zu schulen, die Mitarbeiterverwaltung zu vereinfachen, den Austausch mit anderen Unternehmen zu fördern und Expansionschancen zu nutzen. So unterstützt der BCD die mittelständischen Unternehmen ihr innerbetriebliches Informations- und Wissensmanagement zu digitalisieren. Zeit- und ortsunabhängig haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, unternehmensinterne Informationen über das Smartphone abzurufen. In der nächsten Stufe wird der BCD auch Veranstaltungen organisieren.Oliver Gürtler, Leiter Mittelstandskunden und Mitglied der Geschäftsleitung, Microsoft Deutschland, betont die Wichtigkeit der Demokratisierung von Technologie, des Kulturwandels und der digitalen Denkweise sowie der Bildung von Partnerschaften und Ökosystemen für den Erfolg in der digitalen Transformation: "Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ihn zu stärken ist uns ein großes Anliegen. Daher engagieren wir uns bereits seit vielen Jahren für den Ausbau digitaler Kompetenzen, beispielsweise mit unserer Initiative Skills4Mittelstand, damit Unternehmen das Potenzial nutzen können, das ihnen moderne Technologien bieten. Daher setzen wir uns seit der zündenden Idee für den BCD ein."So können die Lerneinheiten auf dem Businesscampus.digital zeit- und ortsunabhängig auch ganz einfach über das Smartphone abgerufen werden. Das Konzept des Micro-Learnings - kurze Lerneinheiten in Videos und spielerische Vermittlung des Stoffes - und trifft den Nerv der Zeit, vor allem bei jungen Arbeitnehmenden. Die Plattform fokussiert und verbindet die Megatrends der Digitalisierung, den Fachkräftemangel und das lebenslange Lernen.Der Business Campus Digital ist eine wichtige Ressource für den Mittelstand, die es Unternehmen ermöglicht, in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, ihr Netzwerk zu erweitern und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. KMU erhalten Unterstützung bei der Organisation ihrer unternehmenseigenen Akademie, um die Qualifikation ihrer Mitarbeitenden zu stärken. Daniela Todorova, Direktorin Mittelstandskunden, Microsoft Deutschland, betont "Lebenslanges Lernen ist das neue Arbeiten. Es war noch nie so wichtig, in die Qualifizierung von Führungskräften und Mitarbeitenden zu investieren, um die Grundlage für Innovation und Wachstum zu schaffen."Die neue "Wissensplattform für Unternehmen" wird von Professor Dr. Martin Wortmann, Generalsekretärs der Bildungsallianz des Mittelstands, ausdrücklich begrüßt: "Der orts- und zeitunabhängige Zugang zu Bildung und Weiterqualifizierung ergibt gerade für mittelständische Unternehmen Sinn. Zumal darüber hinaus die Einsatzmöglichkeiten der Plattform mannigfaltig sind." So könnte der Businesscampus aus Sicht von Professor Wortmann die Berufsschullehrerinnen und -lehrer unterstützen. Auszubildende fehlen den Betrieben zwei Tage in der Woche. Durch den BCD könnte der Lehrstoff digital aufbereitet und im "Homeoffice = im Betrieb" gelernt werden. Zugleich würden die Lehrenden und die öffentlichen Haushalte enorm entlastet, da sie sich durch die digitalen Lehrangebote auf das Pädagogische konzentrieren können.Über den Verband: Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern. Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell