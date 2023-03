Eine DAX-Dividendenaktie, die mich jetzt mehr begeistert als BASF!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Wer deutsche Aktien in seinem Depot hat, kann sich auch dieses Jahr wieder über einen wahren Dividendensegen freuen. Nach Berechnungen der Dekabank dürften alleine die 40 in unserem DAX enthaltenen Konzerne 2023 zusammen rund 55 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausschütten.

Allerdings sehen wir bei unserem Leitindex ein durchaus gemischtes Bild und nicht alle Werte sind in Sachen Gewinnausschüttung gleichermaßen aufgestellt. Zwei der bekannteren DAX-Dividendenaktien sind hier aber wohl ohne Zweifel der Chemieriese BASF (WKN: BASF11) und unser größter Telekommunikationskonzern, die Deutsche Telekom (WKN: 555750).

BASF-Aktie derzeit mit Unsicherheiten

Aufgrund ihrer hohen Kursverluste in den letzten zwei Jahren bietet die BASF-Aktie aktuell mit 7,03 % sicherlich eine sehr interessante Dividendenrendite. Als vorsichtiger Investor erscheinen mir aber im Moment die Unsicherheiten bei BASF etwas erhöht zu sein.

Und ich denke hier nicht nur an den Ukraine-Krieg. Der Ludwigshafener Chemiekonzern hat laut CEO Martin Brudermüller unter anderem auch viele dringende Modernisierungen wie beispielsweise die Digitalisierung, den Ausbau erneuerbarer Energien sowie erforderliche Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland und Europa verschleppt. Weshalb BASF nun sogar Produktionen in Deutschland stilllegen möchte.

Auch insgesamt erwartet das Management für das laufende Jahr ein rückläufiges EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) vor Sondereinflüssen in einer Größenordnung von minus 21 bis minus 30 %. Für mich also ein zusätzliches Indiz dafür, dass man wohl kurzfristig nicht wieder mit einer Dividendenerhöhung rechnen kann.

Alles in allem könnte dies meiner Ansicht nach also nicht unbedingt die beste Konstellation darstellen, um hier als Anleger über eine lohnenswerte Dividendeninvestition nachzudenken.

Mein Favorit lautet daher: Deutsche Telekom

Es ist hier nicht nur die relativ attraktive Dividende. Auch aus den starken Marktpositionen und der Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Telekom könnte sich eine Investitionsthese ableiten lassen. Durch langfristige Einkaufsverträge, eine soliden Finanzierung und das Engagement in den USA gehe ich auch in Krisenzeiten von einer hohen Stabilität aus. Aber dies sind nicht die einzigen Gründe, die die Aktie der Deutschen Telekom aktuell zu einem meiner favorisierten DAX-Dividendenwerte machen.

So wurden auch im Energiekrisen- und Ukraine-Kriegsjahr 2022 hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Umsatzerlöse kletterten hier um 6,1 % auf 114,4 Mrd. Euro. Und für den bereinigten Gewinn konnte man mit 9,1 Mrd. Euro sogar ein um 55 % höheres Ergebnis als im Vorjahr präsentieren.

Auch für das aktuelle Jahr erwartet die Deutsche Telekom weiteres Wachstum, wenn auch nur in einem wesentlich moderateren Bereich. Als überaus interessant empfinde ich indes die prognostizierte Entwicklung für den Free Cashflow. Dieser soll bis 2024 auf 18 Mrd. Euro ansteigen und somit um 7,5 Mrd. Euro höher liegen als noch im Jahr 2022. Was man natürlich als einen überaus wichtigen Punkt für die Sicherheit der Dividende werten könnte.

Zudem kann man feststellen, dass die Dividendenpolitik der Deutschen Telekom von einer hohen Verlässlichkeit geprägt ist. 40 bis 60 % des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) sind hier jedes Jahr als Gewinnbeteiligung für die Aktionäre vorgesehen. Bei einem bereinigten EPS von 1,83 Euro bewegt sich die vorgeschlagene Ausschüttung von 0,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 allerdings ganz leicht unter den eigenen Vorgaben.

Was der Attraktivität der Dividende meiner Ansicht nach aber keinen Abbruch tut. Denn zum einen kann sie wie bereits in den Vorjahren auch dieses Mal zumindest von den deutschen Investoren steuerfrei vereinnahmt werden. Und zum anderen könnte die Ausschüttung bei der erwarteten Gewinnentwicklung bis zum Jahr 2026 auf 1,03 Euro je Aktie ansteigen. Was dann nochmals einen Aufschlag von fast 50 % bedeuten würde.

Gedanken zum Schluss

Beim aktuellen Kurs von 21,21 Euro (02.03.2023) bietet die T-Aktie eine Dividendenrendite von 3,30 %. Wer hier jetzt neu einsteigt, könnte bis 2026 aus oben genanntem Grund aber eventuell schon an einer persönlichen Dividendenrendite von rund 5 % partizipieren.

Und es gibt übrigens noch etwas sehr Informatives über die Gewinnausschüttung der Deutschen Telekom zu berichten. Wer nämlich beim Börsengang Aktien zugeteilt bekam, kann sich bis heute schon über 1,88 Euro mehr Dividende je Aktie freuen, als er damals für die Papiere bezahlen musste.

Vom Geschäftsfeld her kann man beide Konzerne selbstredend nicht miteinander vergleichen. Aber Dividendeninvestoren könnten die Parameter bei der Deutschen Telekom sicherlich attraktiver erscheinen. Für mich hat sich die Deutsche Telekom derzeit jedenfalls als eine der besten DAX-Dividendenaktien in den Vordergrund gerückt.

Der Artikel Eine DAX-Dividendenaktie, die mich jetzt mehr begeistert als BASF! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt Aktien von BASF. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023