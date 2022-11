Eine Chance für kleine und mittelständische Unternehmen / Anheuser-Busch InBev sucht Lieferanten aus ganz Deutschland - zweitägiges Messe-Event am 22. und 23. November 2022 in Bremen

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Bremen (ots) -Beim Bierbrauen sind viele Schritte notwendig, damit Handel, Gastronomie und Verbraucher am Ende exakt das Premiumprodukt erhalten, das sie von Anheuser-Busch InBev gewohnt sind. Eine Schlüsselrolle übernehmen dabei zuverlässige, kompetente Lieferanten. Um den Anteil an kleinen und mittelständische Unternehmen in der Lieferkette zu erhöhen, sucht der weltweit größte Brauer genau diese Firmen mit Sitz in Deutschland. Um über die Chancen einer möglichen Zusammenarbeit zu sprechen, richtet Anheuser-Busch InBev am 22. und 23. November 2022 in Bremen die "Lieferantentage" aus.Anheuser-Busch InBev möchte kleine, regionale und mittelständische Firmen und deren Leistungsportfolio kennenlernen und zugleich bei dem zweitägigen Programm selbst Einblicke in die Prozesse des Bierkonzerns gewähren. Die teilnehmenden Unternehmen können sich unmittelbar mit den relevanten Entscheidungsträgern von Anheuser-Busch InBev austauschen. Neben der Option als Lieferant registriert zu werden und eine langfristige Kooperation aufzubauen, stehen weitere Punkte auf dem Programm, unter anderem die Berücksichtigung bei zukünftigen Ausschreibungen.Welche Dienstleistungen insbesondere von Anheuser-Busch InBev gesucht werden: Mechanische Instandhaltung, Elektronikarbeiten und Programmierung, Schweißen und Metallarbeiten, Automatisierung, Gerüstbau, Industrielle Reinigung, Heizungs- und Lüftungs-Services, Dachreinigung und -reparatur, Reparatur- und Handwerksarbeiten sowie Sicherheitsausrüstung. Von Aachen bis Zwickau: Wer als kleines oder mittelständische Unternehmen Interesse hat, mit Anheuser-Busch InBev zu kooperieren, ist bei den "Lieferantentagen" in Bremen willkommen. Die Kontaktaufnahme erfolgt über folgende E-Mail: SME-Messe@AB-InBev.com. Anmeldeschluss ist der 14. November 2022.Passendes Bildmaterial finden Sie hier. (https://we.tl/t-9gUji4BKJb)Anheuser-Busch InBev DeutschlandAnheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Corona, Spaten) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Marlies PeineManaging DirectorGCI GermanyVölklinger Straße 33 | 40221 Düsseldorf | GermanyM: +49.151.16.23.13.28Mail: marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: AB InBev, übermittelt durch news aktuell