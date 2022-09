Einblicke in die Rendite des eingesetzten Kapitals von Milestone Scientific

Benzinga Pro Daten, Milestone Scientific (AMEX:MLSS) meldete für das 2. Quartal einen Umsatz von $1,65 Millionen. Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von 2,88 Mio. $, was einem Rückgang von 50,13 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im ersten Quartal erzielte Milestone Scientific einen Umsatz von 2,70 Mio. $, verlor aber 1,92 Mio. $ an Gewinn. Was ist die Rendite auf… Hier weiterlesen