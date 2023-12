Eiken Industries Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Datenanalyse von Eiken Industries zeigt, dass sich die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Die Diskussionen in den sozialen Medien verliefen weder besonders positiv noch negativ, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Eiken Industries. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung ermittelt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eiken Industries neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 67,93 und der RSI25 bei 36,68, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Eiken Industries mit 2888,33 JPY angegeben, während der aktuelle Kurs bei 2714 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -6,04 Prozent zum GD200. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -9,96 Prozent eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.