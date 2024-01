Eiken Industries Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Eiken Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2891,83 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2725 JPY -5,77 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 2825,94 JPY, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eiken Industries eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33,63 Punkten, was darauf hinweist, dass die Eiken Industries-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Eiken Industries-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Stimmungsanalyse ein "Neutral"-Rating.