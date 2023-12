Eiken Chemical Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Eiken Chemical-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1525,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1711 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,16 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1565,28 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,31 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Eiken Chemical-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktienkurse von Eiken Chemical wird neutral bewertet. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Einschätzung. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zur Aktie diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität rund um Eiken Chemical wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Internetkommunikation.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Eiken Chemical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 61,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (30,18) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating für das Eiken Chemical-Wertpapier.

Insgesamt wird die Eiken Chemical-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung, Internetkommunikation und dem Relative-Stärke-Index als "Neutral" eingestuft.