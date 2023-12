Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Eiger Biopharmaceuticals diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Eiger Biopharmaceuticals im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 % liegt. Daher fällt die Einstufung in dieser Kategorie schlecht aus.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Eiger Biopharmaceuticals im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um -92,51 Prozent niedriger ist. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Biotechnologie" liegt die Rendite mit -120,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr gibt es in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Eiger Biopharmaceuticals derzeit -28,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt mit -69,73 Prozent deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für beide Zeiträume führt.