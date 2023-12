Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Eiger Biopharmaceuticals in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell keine besondere Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Eiger Biopharmaceuticals im letzten Jahr eine Rendite von -92,51 Prozent erzielt, was 151,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Unternehmen beträgt 92,23 Prozent, wobei Eiger Biopharmaceuticals derzeit 184,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt Eiger Biopharmaceuticals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,51 % ebenfalls schlechter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eiger Biopharmaceuticals derzeit bei 0,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 0,31 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".