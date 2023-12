Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Dividendenrendite für Eiger Biopharmaceuticals beträgt derzeit 0 Prozent, was nur minimal unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhalten sie von unseren Analysten eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie liegt bei 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Wert auf 25-Tage Basis angibt, liegt bei 70,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie nach der RSI-Bewertung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Eiger Biopharmaceuticals zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen geäußert wurden. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Kommentaren angesprochen wurden. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen zu Eiger Biopharmaceuticals langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" einzustufen ist.