Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Eiger Biopharmaceuticals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Eiger Biopharmaceuticals im Branchenvergleich eine Underperformance von -99,58 Prozent aufweist. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,93 Prozent, und Eiger Biopharmaceuticals wies eine Unterperformance von 104,4 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden Eiger Biopharmaceuticals vorwiegend positiv von privaten Anlegern in sozialen Medien bewertet. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, um festzustellen, ob ein Wertpapier im Trend liegt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,82 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,15 USD liegt, was einer Abweichung von -63,93 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 8,73 USD, was einer Abweichung von -18,1 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht" einstuft. Insgesamt erhält die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".