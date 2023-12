Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie eine niedrige Dividende von 0 %, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die aktuelle Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der Eiger Biopharmaceuticals liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eiger Biopharmaceuticals-Aktie bei 0,75 USD verläuft. Da der Aktienkurs derzeit bei 0,246 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -67,2 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abstand von -20,65 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung für Eiger Biopharmaceuticals in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

