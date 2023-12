Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -67,64 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages weist mit einer Abweichung von -22,33 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen aktuellen Wert von 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 55,93 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -79,46 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 88,14 Prozent im Vergleich zum Sektordurchschnitt entspricht. Auch im Branchenvergleich mit "Biotechnologie" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 99,59 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Eiger Biopharmaceuticals-Aktie ausgefallen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.