Eiger BioPharmaceuticals Aktie: Aus, Aus, Aus!

Aktienanalyse: Eiger Biopharmaceuticals erhält "Schlecht"-Bewertung für Dividenden und technische Analyse

Investoren, die in die Aktie von Eiger Biopharmaceuticals investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der aktuelle Kurs von Eiger Biopharmaceuticals liegt bei 7,43 USD und ist damit -15,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -62,09 Prozent, was eine weitere Einschätzung "Schlecht" ergibt.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,59 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 59,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden Eiger Biopharmaceuticals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und der Einstufung "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividenden und die technische Analyse der Aktie von Eiger Biopharmaceuticals, während die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.