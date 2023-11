Eiffage Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Eiffage":

Die Aktie von Eiffage bietet derzeit Investoren eine Dividendenrendite von 3,42%, was einen Mehrertrag von 3,42 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Das Unternehmen schneidet also in Bezug auf die Ausschüttungspolitik positiv ab und wird als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen rund um die Eiffage-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI für Eiffage bei 30,6 liegt, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,57 und deutet auf eine positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eiffage mit einem Wert von 13,69 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt.

Insgesamt präsentiert sich Eiffage als eine Aktie mit positiven Dividendenrenditen und einer soliden technischen Analyse, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt.