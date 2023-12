Eiffage Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Eiffage":

Die Aktie von Eiffage hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 95,2 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 97,76 EUR lag, was einer Abweichung von +2,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Bewertung betrachtet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 89,1 EUR, was einer Abweichung von +9,72 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Eiffage-Aktie. Insgesamt erhält die Eiffage-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Eiffage-Aktie größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einschätzungen in den letzten Tagen. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Auch das Anleger-Sentiment weist auf eine "Gut"-Einschätzung hin, da sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eiffage unterhalten haben.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität der Eiffage-Aktie über einen längeren Zeitraum durchschnittlich war, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eiffage liegt aktuell bei 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Eiffage-Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.