Eiffage Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eiffage liegt bei einem Wert von 13, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der langfristige Stimmungstrend und die Diskussionsintensität rund um Eiffage zeigen eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Eiffage in diesem Punkt als neutral bewertet.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Eiffage-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 37,33 Prozent erzielt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie, da sie die durchschnittliche Performance der Branche deutlich übertroffen hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat Eiffage mit einer Überperformance von 37,33 Prozent eine gute Performance gezeigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eiffage-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 12,87 überverkauft ist. Dies wird als gutes Signal bewertet. Der RSI25-Wert von 43 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index.