Eiffage Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Eiffage verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,33 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industriebranche liegt Eiffage damit um 37,33 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche beträgt 0 Prozent, wobei Eiffage aktuell 37,33 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Eiffage derzeit eine Dividendenrendite von 3,42% auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies resultiert in einer Einstufung von "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eiffage beträgt aktuell 13, was zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Eiffage als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eiffage-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,53 und ein Wert für den RSI25 von 30,69, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.