Eiffage Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group Ltd.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Fall von Eiffage beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt liegt. Daraus lässt sich schließen, dass Eiffage aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Eiffage konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie von Eiffage hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 37,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine überdurchschnittlich gute Entwicklung darstellt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite von Eiffage mit 37,33 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Eiffage in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Eiffage derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt um +2,93 Prozent über dem GD200 des Wertes, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.