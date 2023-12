Eiffage ADR Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Eiffage hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 37,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Baubranche im Durchschnitt keine Veränderung, was einer Outperformance von +37,33 Prozent für Eiffage entspricht. Auch im Industriesektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Eiffage mit 37,33 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Eiffage in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die längerfristigen gleitenden Durchschnitte der Eiffage-Aktie eine "Neutral"-Bewertung ergeben, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Somit wird Eiffage auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Eiffage.

