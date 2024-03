Eierproduktion 2023 leicht gesunken

WIESBADEN (ots) -- Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland nimmt weiter zu, Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende Haltungsform- Ökologische Erzeugung im Vorjahresvergleich leicht rückläufigIm Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 13,1 Milliarden Eier in Betrieben mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Eierproduktion damit gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,7 %. Die Bodenhaltung war mit 58,8 % der erzeugten Eier nach wie vor die dominierende Haltungsform, wenn gleich dieser Anteil im Vorjahresvergleich erneut sank (2022: 59,7 %). Im Fünfjahresvergleich zum Jahr 2018 wird der rückläufige Trend der Bodenhaltung noch deutlicher: Damals stammten 63,2 % der in Deutschland produzierten Eier aus Bodenhaltung. Demgegenüber stieg der Anteil der Eier aus Freilandhaltung im Jahr 2023 weiter auf 23,0 % (2022: 21,5 %; 2018: 19,1 %). Der Anteil der Eier aus ökologischer Erzeugung lag bei 13,4 % und ging damit gegenüber dem Vorjahr leicht zurück (2022: 13,8 %), er war aber ebenfalls höher als fünf Jahre zuvor (2018: 11,0 %). Der verbleibende Anteil von 4,9 % der Eierproduktion entfiel auf die Haltung in Kleingruppen (2022: 5,0 %; 2018: 6,8 %).Deutliche Zunahme der Freiland-Eierproduktion, Bodenhaltung jedoch weiterhin dominierende HaltungsformDie durchschnittliche Zahl der Legehennen in Bodenhaltung ging im Jahr 2023 um 1,2 % oder 321 000 auf 25,9 Millionen Tiere zurück. Die Zahl der erzeugten Eier aus dieser Haltungsform sank um 2,2 % oder 172 Millionen auf 7,7 Milliarden Eier. Der durchschnittliche Bestand an Legehennen in Freilandhaltung stieg demgegenüber um 7,5 % oder 706 000 auf 10,2 Millionen Tiere. Die Eierproduktion aus Freilandhaltung nahm um 6,1 % oder 173 Millionen auf 3,0 Milliarden Eier zu.Rückgang bei der ökologischen Erzeugung, Haltung in Kleingruppen weiter rückläufigNachdem die ökologische Erzeugung von Eiern in den Vorjahren stetig zugenommen hatte, sank die durchschnittliche Zahl der Legehennen in dieser Haltungsform im Jahr 2023 um 1,9 % oder 121 000 auf 6,1 Millionen Tiere. Damit einhergehend ging die Zahl der Öko-Eier um 3,9 % oder 71 Millionen oder 3,9 % auf 1,8 Milliarden zurück. Wie in den Vorjahren sank die Zahl der Tiere in Kleingruppenhaltung 2023 erneut, und zwar um 7,4 % oder 162 000 auf 2,0 Millionen Hennen. Die Zahl der in dieser Haltungsform produzierten Eier sank um 3,2 % oder 21 Millionen auf 640 Millionen. Ursache dafür ist das Verbot dieser Haltungsform, wobei bestehende Betriebe die Kleingruppenhaltung noch bis Ende 2025 weiterführen dürfen.Weitere Informationen:Zeitreihen über die Betriebe mit Legehennenhaltung sowie die Eierproduktion können über die Tabellen 41323-0001 (Ergebnisse für Deutschland) und 41323-0004 (Ergebnisse nach Bundesländern) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Tiere und tierische Erzeugung, Fischerei,Telefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell