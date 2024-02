Ehime Bank Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ehime Bank-Aktie beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt einen Wert von 45,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Ehime Bank somit ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich bei Ehime Bank eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Ehime Bank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 938,36 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1048 JPY liegt, ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Gut". Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 1018,64 JPY, was zu einer kurzfristigeren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ehime Bank-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ehime Bank eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Ehime Bank somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.