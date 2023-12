Ehime Bank Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Ehime Bank liegt bei 53,97, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 81,33, was zu einer schlechten Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke für Ehime Bank in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Ehime Bank veröffentlicht wurden und in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt wurde.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 911,39 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1041,98 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ehime Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.