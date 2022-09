Ehemaliger Verbrechensanalytiker leitet die Cannabisagentur in Michigan & Letzte wichtige Veränderungen in der Marihuana-Branche

Ehemaliger Verbrechensanalytiker wird Leiter der Cannabisagentur in Michigan Die Michigan Cannabis Regulatory Agency bekommt einen neuen Direktor, nachdem Andrew Brisbo, der seit der Einführung des kommerziellen und Freizeitmarktes im Jahr 2019 in dieser Position tätig war, zurückgetreten ist. Michigan Gov. Gretchen Whitmer gab am Donnerstag bekannt, dass sie Brian Hanna zum amtierenden Direktor der Cannabis-Regulierungsbehörde ernannt hat, berichtet MLive. Er wird… Hier weiterlesen