Ehemaliger Blackstone-Partner steuert mit neuem Immobilienfonds auf Milliarden-Gewinn zu

Neues Unternehmen setzt Fokus: Lagerhallen, Mehrfamilienhäuser in Sunbelt-Städten und Hotels im Visier.

Es ist ein beeindruckendes Vorhaben: Der ehemalige Leiter der Immobilienerwerbungen in Amerika bei Blackstone, Tyler Henritze, ist in der Lage, einen Fonds von 1 Milliarde Dollar aufzustellen – und das bei seiner neuen Firma. Analysten zufolge wäre dies einer der größten Börsenerfolge für ein erstmaliges Immobilienfondsgeschäft.

Henritze hat sein neues Unternehmen, Town Lane, gegründet. Der Erste Fonds erwartet ein Kapital von etwa 750 Millionen Dollar im ersten Quartal und wird laut Insidern im zweiten Quartal auf einen finalen Abschluss mit rund 1 Milliarde Dollar zusteuern.

Die Strategie von Town Lane ähnelt dabei der von Blackstone, mit Schwerpunkt auf Lagerhäusern, Mehrfamilienhäusern in Sonnenstädten und Hotels, so informierte eine Quelle.

Die Erstfonds haben oft Schwierigkeiten, Investoren zu gewinnen, da ihnen der erwünschte Erfahrungsnachweis fehlt. Die aktuelle Investmentlage ist für viele herausfordernd, mit Unsicherheit in der Wirtschaft, steigenden Zinsen und zunehmenden geopolitischen Spannungen weltweit. Manche Sektoren, insbesondere der Büromarkt, kämpfen aufgrund sich ändernder Arbeitsgewohnheiten.

Laut Preqin, einem Datenverfolgungsunternehmen, haben US-Opportunistic-Immobilienfonds, die höhere Renditen bei mehr Risiko in Kauf nehmen, im Jahr 2023 10 Milliarden Dollar aufgestellt – das entspricht nur einem Viertel dessen, was die Fonds dieser Kategorie im Jahr 2021 erreicht haben. Jedoch hat Henritze, der im Alter von 43 Jahren Blackstone verließ, einige Vorteile.

Er verbrachte fast 20 Jahre in dem Unternehmen und war seit 2013 Partner. Er ist in der Immobilienbranche wohlbekannt und hat bei seinem früheren Arbeitgeber in einer Reihe von hochkarätigen Transaktionen eine führende Rolle gespielt. Dazu gehören der 5,65 Milliarden Dollar Verkauf des Cosmopolitan-Hotels und Casinos in Las Vegas und die 10 Milliarden Dollar Übernahme von QTS Realty Trust, einem riesigen Rechenzentrum.

Henritze war auch maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt, um das Hotelunternehmen Hilton im Jahr 2013 an die Börse zu bringen, was für Blackstone einen Gewinn von 14 Milliarden Dollar brachte und somit die profitabelste Transaktion in der Geschichte des Unternehmens darstellt.

Derzeit finalisiert Henritze die finanziellen Verpflichtungen für den neuen Fonds von einer Vielzahl von Investoren, darunter auch Stiftungen, Familienbüros und Institutionen der Ivy League, wie durch Insider bekannt wurde. Town Lane hat auch andere hochrangige Mitarbeiter von renommierten Finanz- und Immobilienunternehmen angeworben, unter anderem von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Blackstone.

Der Chief Operating Officer von Town Lane ist Parker Morse, ehemaliger Geschäftsführer bei der Private-Equity-Firma Sycamore Partners und die jüngere Schwester von Henritze.

Mit seinem beeindruckenden Erfahrungsschatz und seinem Team hochkarätiger Mitarbeiter scheint es, als würde Henritze seinen Erfolgsweg bei Blackstone fortführen und mit Town Lane neue Maßstäbe in der Immobilienbranche setzen.

